Zubeldía comanda último coletivo do São Paulo antes de jogo-treino

Atividade fechou a semana de trabalho no CT da Barra Funda e antecedeu o duelo contra o São Bernardo, neste sábado

O São Paulo realizou, nesta sexta-feira (21), seu último treino antes do jogo-treino contra o São Bernardo, neste sábado (22), no Morumbis. Pelo terceiro dia seguido, Zubeldía promoveu um coletivo com todos os jogadores.

O trabalho ocupou todo o espaço do campo no CT da Barra Funda. Além da atividade de 11 contra 11, a comissão técnica do Tricolor aproveitou para aprimorar jogadas de bola parada, na questão defensiva e ofensiva.