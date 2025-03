Vasco marca mais um jogo-treino antes da estreia pelo Brasileirão

Equipe mede forças com o Boavista, na manhã deste sábado (22), no CT Moacyr Barbosa, no segundo jogo-treino depois da eliminação no Carioca / Crédito: Jogada 10

Em meio à Data-Fifa, o Vasco se prepara para a estreia no Campeonato Brasileiro, que acontece dia 30, às 18h30 (de Brasília), diante do Santos, em São Januário. Assim, a equipe do técnico Fábio Carille terá mais um jogo-treino, desta vez diante do Boavista, na manhã deste sábado (22), no CT Moacyr Barbosa. Vale lembrar que esse será o segundo confronto após a eliminação no Campeonato Carioca para o Flamengo, na semifinal. Afinal, no sábado passado, o Cruz-Maltino bateu o Maricá por 4 a 2, com gols de Rayan, Sforza, Souza e Paulinho.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Antes disso, o clube carioca procurou marcar confrontos contra equipes mais fortes, como o rival Botafogo e o Guarani. No entanto, não obteve sucesso durante as negociações, e a equipe de Saquarema surgiu como uma opção viável.