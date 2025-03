TJD/RS aplica suspensão de quatro jogos ao técnico do Grêmio

Treinador do Imortal sofreu punição por agredir atacante do Juventude na semifinal do Gauchão e por invadir gramado e reclamar da arbitragem

O Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul (TJD/RS) julgou, na noite da última quinta-feira (20), comportamentos inadequados do técnico do Grêmio, Gustavo Quinteros. Assim, a entidade decidiu punir o comandante argentino com quatro jogos de suspensão. Ele terá que cumprir esta sanção na próxima edição do Campeonato Gaúcho.

O treinador foi penalizado por agredir Ênio, atacante do Juventude, no segundo jogo pelas semifinais do Estadual, que ocorreu no dia primeiro de março. Além disso, Quinteros ainda invadiu o gramado depois do gol do Imortal. Na ocasião, o argentino foi reclamar de algumas decisões da arbitragem.