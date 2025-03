Roger quebra ciclos viciosos no Inter após conquista do Gauchão

Roger Machado é protagonista pela regularidade do Inter desde a última temporada. A coroação do trabalho do técnico veio com a conquista do Campeonato Gaúcho, que não ocorria há oito anos. Assim, o comandante quebrou alguns ciclos viciosos. As principais vítimas desse antigo cenário negativo foram Mano Menezes e Eduardo Coudet, seus dois antecessores. Afinal, os dois não conseguiram avançar nas edições do Gauchão em estiveram à frente da equipe. Em seguida, houve uma queda na confiança e rendimento do Colorado e depois a diretoria optou por demiti-los.

Mano Menezes assumiu o Inter ainda no primeiro semestre de 2022, mas não esteve à frente do time naquela edição do Estadual. A sua estreia ocorreu na terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Posteriormente, no Gauchão de 2023, o treinador levou o Inter até as semifinais. Na ocasião, perdeu nos pênaltis para o Caxias e, após isso, criou-se desconfiança com o seu trabalho.