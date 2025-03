Roberto Assaf: o brilho de Vini Jr

Golaço do melhor do mundo nos acréscimos garante o 2 a1 sobre a Colômbia que praticamente encaminha a vaga do Brasil à Copa

Em jogo de paralisações, notadamente na etapa derradeira, o Brasil derrotou a Colômbia por 2 a 1, em Brasília , golaço de Vini Jr nos acréscimos, resultado que praticamente garante a vaga na Copa de 2026, pois a tabela mostra grande diferença entre os seis primeiros colocados e as seleções que brigam pela repescagem. O atacante do Real Madrid foi o melhor em campo.

Vini Jr garante os três pontos

As equipes voltaram sem mudanças. E sem futebol que pudesse justificar a expectativa. Isso apesar esforço do Brasil, que procurava criar as jogadas de área, mas não errava o último passe, ou finalizava mal. A Colômbia tocava para os lados, buscando o espaço que o adversário oferecia eventualmente. Dorival Júnior trocou os centroavantes, João Pedro por Matheus Cunha. Pouco depois, Alisson e Davinson Sanchez se chocaram, saíram de campo por precaução. E o treinador mudou mais três jogadores, o que pareceu, no primeiro momento, melhorar a equipe, embora os visitantes não tenham se recolhido, acreditando que também poderiam vencer.