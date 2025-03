Reforço do Fluminense, Canobbio se firma como titular e tem bons números no Carioca

Um dos principais reforços do Fluminense na temporada, Canobbio iniciou bem sua passagem pelo clube e conseguiu se firmar entre os titulares do técnico Mano Menezes. Afinal, o uruguaio teve um desempenho equilibrado no Campeonato Carioca e no início da campanha da equipe na Copa do Brasil.

Assim, 80% dos direitos do atacante custou aos cofres do clube 6 milhões de euros (cerca de R$ 37,3 milhões). Ele assinou contrato de quatro temporadas e já mostrou suas credenciais. A contratação superou a do volante Hércules, que teve 70% dos direitos econômicos adquiridos por R$ 29 milhões, no início desta janela de transferência.