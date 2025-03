Por que Canobbio, do Fluminense, não é mais chamado ao Uruguai? Entenda treta

O jeito peculiar do técnico Marcelo Bielsa reflete em um jogador do Fluminense. Canobbio, contratado nesta temporada junto ao Athletico, não constou na lista dos convocados do Uruguai para a atual Data Fifa. A situação, porém, não é novidade para o atacante.

Na época, Luis Suárez, ex-Grêmio, fez revelações importantes sobre o tratamento de El Loco ao elenco, o que repercutiu no mundo da bola. Antes mesmo dessa “bomba” estourar, Canobbio já demonstrara irritação com uma substituição na disputa de terceiro lugar da Copa América. Não à toa em outubro, quando ainda defendia o Furacão, Canobbio concedeu entrevista ao programa “Minuto 1”, do Uruguai, revelando problemas com Bielsa, inclusive afirmando que havia desrespeito por parte do comandante.

“Teve muita falta de respeito constantemente. Eu sou muito respeitoso, mas chegou uma hora que eu explodi”, disse à época.

O Uruguai entra em campo nesta sexta-feira (21) para realizar o “Clásico del Río de la Plata” com a Argentina pelas Eliminatórias. A partida se dá às 20h30 (de Brasília), pela 13ª rodada, no Estádio Centenário, em Montevideu. A Celeste, em terceiro, com 20 pontos, pode ultrapassar o Brasil e se aproximar da atual campeã do mundo, que tem 25.