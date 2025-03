Paulo Henrique brinca sobre Vegetti e Piton e crê em título do Vasco em 2025

Dos melhores jogadores do elenco no ano, PH se mostra otimista com temporada cruz-maltina; veja declarações do jogador

Segundo ele, em bem-humorada entrevista divulgada pelo “BTB Sports”, o Vasco sempre entra com objetivo de conquistar campeonatos. PH lembra, então, da eliminação na semifinal da Copa do Brasil de 2024 para o Atlético-MG.

Em alta no Vasco, o lateral-direito Paulo Henrique leva fé na equipe para 2025. Nesta sexta-feira (21), o jogador falou sobre as expectativas para as três competições que o Cruz-Maltino disputará na temporada (além do já findado Campeonato Carioca), além de brincar sobre os companheiros Vegetti e Lucas Piton.

“Eu costumo falar que o Vasco, sempre que entra numa competição, é para vencer, não para disputar. Este ano teremos três competições muito difíceis. Eu creio que no ano passado já provamos que poderíamos. Por um detalhe não chegamos à final da Copa do Brasil. E nós temos objetivos esse ano também. Fazer um bom Campeonato Brasileiro, brigar pelos títulos nas Copas também. Já provamos que somos capazes. Então, claro que a gente vai dia a dia, jogo após jogo, vendo quais são as nossas perspectivas. Mas o objetivo do Vasco é sempre ser campeão em tudo o que disputa. Então a gente vai jogo a jogo. Sul-Americana, Copa do Brasil, Brasileiro… E acreditando que a gente sempre pode chegar. A gente vai trabalhar muito para que esse ano a gente possa conquistar alguma coisa”, disse.

Casamento perfeito no Vasco?

Paulo Henrique também falou sobre o lateral-esquerdo Lucas Piton e o centroavante Vegetti. Em tom de brincadeira, o jogador “reclamou” que o argentino não aproveita tanto seus cruzamentos como faz com Piton. Seria este o “casamento perfeito”?

“O Vegetti e o Piton têm um casamento (risos), esses dois. Desde sempre, a gente até brinca que ele tem o lado melhor, que é o lado esquerdo porque o Piton cruza e ele faz os gols. Eu já até brinquei com ele numa outra coletiva: “Cara, não vou mais cruzar bola para você porque eu já desisti”. Mas, cara, o importante é ele estar ajudando. Se for com meu cruzamento é melhor, Piton já está com muita assistência (risos). Então já peguei no pé dele falando: “olha, não vou mais cruzar para você. Está muito velho, chega” (risos)”, brincou.