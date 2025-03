Paulistão Feminino 2025 terá novo formato e outras novidades; confira

Com mais de R$ 8 milhões em investimentos, torneio estadual começa em maio e terá transmissão multiplataforma

O Paulistão Feminino Sicredi 2025 passará por mudanças significativas, incluindo um novo formato de disputa e um número menor de participantes. Aliás, a Federação Paulista de Futebol aumentou, pelo quarto ano consecutivo, os valores destinados aos clubes, ultrapassando a marca de R$ 8 milhões.

Nesta sexta-feira (21), a FPF reuniu os representantes dos oito times participantes no Conselho Técnico da competição para apresentar a nova estrutura do torneio. A entidade destinará um total de R$ 8,335 milhões, divididos entre R$ 3,335 milhões para as equipes e R$ 5 milhões para cobrir despesas como arbitragem, operação de jogo, exames antidoping e assistência médica.