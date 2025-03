Paquetá ganha novo aliado em julgamento por envolvimento com apostas

Audiência começou no início dessa semana; Jogador do West Ham busca provar sua inocência no caso

Lucas Paquetá, meia do West Ham, ganhou uma nova testemunha para sua defesa no julgamento por envolvimento com apostas esportivas. O técnico David Moyes, que trabalhou com o jogador no clube inglês e atualmente comanda o Everton, vai prestar depoimento a favor do brasileiro, de acordo com o jornal inglês Daily Mail. Paquetá passa por uma investigação por má conduta.

Paquetá busca provar sua inocência no caso, onde é acusado de receber cartões amarelos intencionalmente para influenciar os resultados das apostas. Dessa forma, ele tem expectativas no depoimento do ex-treinador, que ainda segundo o portal inglês, deve ter relação especifica à advertência que o jogador recebeu no empate por 1 a 1 com o Bournemouth em agosto de 2023.