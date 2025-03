Marcelo Pitaluga amplia lista de lesionados no Fluminense

O Fluminense tem mais um jogador em seu Departamento Médico. Afinal, o goleiro Marcelo Pitaluga sofreu contusão em um dos dedos da mão e não tem data para retornar às atividades.

Segundo informações do “Central Fluminense” desta sexta-feira (21), o problema se deu em treinamento prévio à final do Campeonato Carioca, contra o Flamengo. A decisão foi no último dia 16, no Maracanã, vencida pelo Rubro-Negro após 2 a 1 no agregado. Assim, a lista de lesionados no Flu sobe para seis. O Fluminense, no entanto, não confirmou a lesão do atleta.