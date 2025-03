Jovem do Arsenal faz história na seleção inglesa

Lewis-Skelly foi uma das novidades na convocação do técnico Thomas Tuchel para seu primeiro jogo à frente da seleção inglesa. E não demorou muito para Lewis-Skelly brilhar. Aos 20 minutos do primeiro tempo, ele recebeu um excelente passe de Bellingham e abriu o placar em Wembley.

Além disso, a temporada 2024/25 marca a estreia de Lewis-Skelly no time principal do Arsenal, e sua evolução impressiona. Com 29 jogos disputados, ele já se firmou como titular absoluto no time de Mikel Arteta. E, a partir de agora, o jovem deve ser uma presença constante nas convocações de Tuchel para a seleção.

