Inglaterra vence Albânia na estreia de Thomas Tuchel

A Inglaterra venceu a Albânia por 2 a 0, nesta sexta-feira (21), na estreia do técnico Thomas Tuchel no comando do English Team. Lewis-Skelly, em sua primeira convocação, e Harry Kane, um em cada tampo, balançaram a rede no Wembley, em Londres, e confirmaram a vitória da seleção inglesa na primeira rodada do Grupo K das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. LEIA MAIS: Harry Kane mira Bola de Ouro e títulos pelo Bayern de Munique

Dessa maneira, Thomas Tuchel começou sua trajetória no comando da Inglaterra com o pé direito. O treinador alemão realizou algumas mudanças na equipe e Lewis-Skelly, do Arsenal, já balançou a rede em sua primeira convocação.

Além disso, outra novidade na convocação foi Marcus Rashford. O atacante, inclusive, foi titular nesta sexta-feira, mas passou em branco. Rashford não vestia a camisa da seleção inglesa desde o amistoso contra o Brasil, em março de 2024, mas seu bom desempenho no Aston Villa, onde está emprestado pelo Manchester United desde janeiro, garantiu seu retorno ao English Team. Por outro lado, a Albânia, comandada pelo Sylvinho, ex-Corinthians, acabou sendo derrotada em Wembley. Contudo, a seleção vive um momento histórico após o brasileiro classificar o time para a Eurocopa 2024 e agora vai em busca de uma vaga inédita na Copa do Mundo.