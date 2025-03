Ídolo de Santos e São Paulo, Serginho Chulapa passa mal e é internado para exames

Ex-atacante foi ao hospital com suspeita de infarto, mas apresentou falta de ar devido a água na pleura; No entanto, já teve alta

Na madrugada desta sexta-feira (21), o ídolo e ex-atacante do Santos, Serginho Chulapa, passou por uma bateria de exames após sentir um mal-estar em casa. Com falta de ar, ele precisou de atendimento médico imediato, e sua família acionou a ambulância. Inicialmente, os médicos suspeitaram de um infarto, mas os exames não confirmaram essa hipótese.

Atualmente, Serginho Chulapa trabalha no Santos, atuando em ações de marketing. Recentemente, ele participou do anúncio da contratação de Tiquinho Soares. Aos 71 anos, o ex-atacante defendeu o Peixe entre 1980 e 1990, com 201 jogos e 104 gols.

Além do Santos, ele brilhou no São Paulo, onde se tornou o maior artilheiro da história do clube, com 242 gols. Ele também foi o goleador do Campeonato Paulista em 1975 e 1977, vestindo a camisa tricolor.

