Guerrero decide e Peru larga a lanterna das Eliminatórias

Com atuação destacada do veterano Paolo Guerrero, de 41 anos, o Peru venceu a Bolívia por 3 a 1 em jogo que terminou no início da madrugada desta sexta-feira (21/3). A partida no Nacional de Lima valeu pela 13ª rodada das Eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2026. O astro ex-Corinthians, Flamengo, Avaí e vários clubes, e hoje no Alianza Lima, fez a diferença. Afinal, uma grande jogada sua resultou no primeiro gol, de Polo. E Guerrero marcou o segundo tento. Miguelito, de pênalti, descontou para a Bolívia. Flores fechou o placar para a seleção da casa.

O triunfo neste jogo de vida ou morte levou o Peru aos 10 pontos, em nono lugar. Assim, deixa a lanterna – agora com o Chile (9) – e aproxima a bicolor do G7 (posição da repescagem). Afinal, a atual sétima colocada, Bolívia, parou nos 13 pontos. Dessa forma, o selecionado peruano está de volta à briga para sonhar com um lugar no Mundial.