Grêmio tem a missão de corrigir falhas defensivas antes da estreia na Série A

Técnico Gustavo Quinteros terá nove dias de treinamentos antes do Imortal enfrentar o Atlético, na Arena, no dia 29 de março

O Grêmio causa preocupação para o restante da temporada por desempenhos ruins contra adversário que apresentam nível semelhante no Campeonato Gaúcho. Isso porque o Imortal encontrou dificuldades nos clássicos com o Internacional e Juventude. O principal ponto que o técnico Gustavo Quinteros precisará corrigir será a fragilidade defensiva.

A impressão no início da temporada é que tal carência não iria causar receio do Grêmio. Isso porque o time ficou sem sofrer gols nos primeiros cinco jogos, porém foram embates contra oponentes mais frágeis. Posteriormente, quando encarou o Inter e o Juventude, adversários que também vão disputar a Série A, não teve boa performance.

Antes da estreia do Imortal no Campeonato Brasileiro, Gustavo Quinteros terá nove dias de treinamento para corrigir a fragilidade defensiva. O primeiro compromisso dos gaúchos no torneio será diante do Atlético, às 18h30 (de Brasília), na Arena, no dia 29 de março.

Com o fim do Campeonato Gaúcho e o avanço para a terceira fase da Copa do Brasil, o Imortal já sofreu 13 gols. Para efeito de comparação, em seu trabalho no Vélez Sarsfield, quando foi campeão argentino na última temporada, o time de Quinteros levou somente 16 gols no campeonato nacional.

Quinteros planeja outros ajustes no Grêmio

Outro ajuste que o comandante priorizará será o entrosamento do elenco. Até porque o treinador argentino fez seis alterações no time titular com a chegada de reforços. Afinal, o clube fechou a contratação de 11 jogadores com o Gauchão e Copa do Brasil já em disputa. Neste cenário, ele reclamou da falta de tempo livre para promover a adaptação dos novos atletas e realizar os ajustes no time. O seu pedido foi acatado com o fim do Campeonato Gaúcho e a parada por conta da data Fifa.

Seja por atletas suspensos, lesões ou até mesmo opções técnicas, Quinteros apenas conseguiu usar a mesma escalação em duas ocasiões. Após o vice-campeonato gaúcho, o treinador prometeu que o Grêmio será um dos principais candidatos a títulos das competições a disputar. Para ter sucesso, colocou como exigência ter todos os jogadores à disposição para os treinos.

O comandante ainda precisará fazer ajustes no meio-campo, já que não houve tanta participação na criação de jogadas. Isso porque houve exageros em lançamentos diretos da defesa para o ataque e investidas pelo lado do campo. Quinteros ainda terá que definir como será a composição deste setor. Monsalve e Cristaldo tiveram bastante minutagem no início da temporada.