Ganso já tem data para voltar aos treinos no Fluminense

Camisa 10 vai iniciar transição e será desfalque do Tricolor na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza, na Arena Castelão

A cirurgia foi um sucesso, como informado pelo Fluminense. Um dia depois de sair do hospital, o camisa 10 tricolor esteve no Maracanã para acompanhar o segundo jogo da final do Carioca. Inclusive, ele assistiu ao aquecimento à beira do gramado.

Paulo Henrique Ganso está perto de voltar às atividades pelo Fluminense . O jogador passou por uma ablação na última sexta-feira (14) e cumpriu uma semana de recuperação, conforme previsto pelos médicos. Assim, ele já pode participar dos treinos do Tricolor a partir deste sábado (22), no CT Carlos Castilho.

Com uma miocardite nos exames de pré-temporada, Ganso ainda não entrou em campo na temporada 2025. O clube comunicou a situação em 18 de janeiro, informando que o camisa 10 ficaria 30 dias afastado. Depois disso, ele fez novos exames e voltou aos treinos. No entanto, em 14 de março realizou um procedimento médico devido à necessidade apontada pela equipe cardiológica. A previsão dada era de sete dias, que acabam nesta sexta-feira (21).

Sem a presença do camisa 10, o técnico Mano Menezes buscou alternativas em Lima e Jhon Arias, que atuou deslocado em algumas partidas. Mesmo assim, os tricolores aguardam ansiosamente pela volta do meia, que faz diferença no setor.

Por fim, o Fluminense comunicou que os atletas estarão de folga no sábado e domingo. No entanto, Ganso deve retornar às atividades, já que ficou uma semana em recuperação da ablação. A previsão, aliás, é que retorne aos gramados a partir da segunda rodada do Campeonato Brasileiro.