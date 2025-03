Flamengo planeja venda do naming rights do Maracanã

Em reunião, Bap cita dois bancos privados como exemplos para assumir a frente do nome do estádio e alavancar receitas

O Flamengo projeta uma receita superior a R$ 1,5 bilhão para 2025. E uma das receitas vem do Maracanã, estádio do clube. Em reunião do Conselho Deliberativo, o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, afirmou que o clube planeja a venda de naming rights do Maracanã. Na reunião, o mandatário citou dois bancos privados como exemplos para assumir a frente do nome do estádio e alavancar receitas. A informação é da “ESPN”.

Bap deu como exemplo a relação do Palmeiras com Allianz Parque para abordar o naming rights para o Maracanã. Ele afirmou que o lucro é de uma margem de 70%. Atualmente, o Rubro-Negro tem uma margem operacional de lucro de 44%, anteriormente era de 31%. Aliás, a previsão da diretoria rubro-negra é que até o fim do ano chegue a ao menos 55%.