Ex-Corinthians entre os brasileiros com melhor média de gols nos últimos 12 meses

Conhece a fera? Léo Souza, que também passou pelo Santos, está em grande fase no futebol asiático / Crédito: Jogada 10

Destaque do futebol asiático há alguns anos, o atacante Léo Souza, que teve passagens por Corinthians e Santos, segue reafirmando seu faro de gol. O jogador do Shanghai Port, da China, assim, consolida sua posição entre os grandes artilheiros brasileiros no futebol internacional. De acordo com um levantamento do “Sofascore”, Léo aparece como o terceiro jogador brasileiro com a melhor média de gols nos últimos 12 meses. A fera marcou 24 gols em apenas 35 partidas. Um fenômeno! Aos 27 anos, o jogador foi contratado nesta temporada pelo Shanghai Port, atual bicampeão chinês, para suprir o papel de protagonismo deixado pelo meio-campista Oscar, que retornou ao Brasil para defender o São Paulo. Não demorou muito, e o atacante já começa a atrair os holofotes novamente para si. Isso porque, até o momento, Léo soma dois gols e uma assistência em seis jogos pela equipe. Os números representam uma média de uma participação em gol a cada duas partidas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Fico muito feliz em ver meu nome entre os principais goleadores brasileiros no último ano. Isso é fruto de muito trabalho, dedicação e da paixão que tenho e demonstro a cada vez que entro em campo. Construí minha trajetória no futebol asiático com muito esforço, e estar entre os artilheiros brasileiros nesse período só reforça que venho fazendo um bom trabalho. O futebol na Ásia tem evoluído bastante, e sigo motivado para manter esse nível e alcançar novas marcas”, afirmou.