Eufórico, atacante do Panamá se declara em comemoração para Thierry Henry

No embate com os Estados Unidos, pela semifinal do torneio, Waterman recebeu na grande área e chutou forte, rasteiro, já aos 49 minutos do segundo tempo. O gol, aliás, valeu a classificação dos Canaleros para a decisão da Liga das Nações, mas também um momento pra lá de especial ao jogador de 33 anos de idade.

Assim, eufórico com a oportunidade justo naquele momento, Cecilio só conseguiu gritar diversas vezes para o ex-atleta antes de comemorar com seus companheiros de equipe:

Troca de gentilezas

Depois do jogo e com os nervos mais controlados, Cecilio Waterman voltou a falar com Henrye presenteou com a camisa usada no confronto, devidamente autografada. Além de um abraço apertado, o atleta que milita no Coquimbo Unido, do Chile, ouviu do histórico ex-atacante que irá lhe enviar, como retribuição, uma camisa autografada do Arsenal.

Com a vitória diante dos atuais tricampeões da competição, o Panamá enfrenta o México na decisão da Liga das Nações da Concacaf. Os mexicanos, por sua vez, eliminaram o Canadá, com uma vitória por 2 a 0, também na última quinta-feira. Desse modo, os finalistas disputam o título em duelo marcado para o próximo domingo (23), às 22h30, no SoFi Stadium.

