Dorival ganha ‘dor de cabeça boa’ na lateral-direita do Brasil

Vanderson foi titular contra a Colômbia, mas Wesley teve grande atuação e começa a pedir passagem com o treinador

A lateral-direita virou uma verdadeira dor de cabeça para Dorival Júnior, após esta quinta-feira (20/3). O Brasil venceu a Colômbia por 2 a 1 no Mané Garrincha, pelas Eliminatórias da Copa, com uma boa atuação de seus laterais. Vanderson começou como titular, mas no segundo tempo acabou sendo substituído por Wesley, que também teve grande desempenho.