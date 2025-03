Devolvido ao Flamengo, Pablo aciona o Botafogo na Justiça

Zagueiro disputou apenas 28 minutos com a camisa do Glorioso

Após passagem bem discreta pelo Botafogo, Pablo acionou o clube alvinegro na Justiça do Trabalho. O zagueiro cobra do Glorioso pouco mais de R$ 400 mil, segundo o “Blog do Ancelmo Gois”, do jornal “O Globo”.

Além de exigir o pagamento destas parcelas atrasadas do FGTS, o beque quer o abatimento desta dívida com juros e correção monetária.

Campeão brasileiro e da Libertadores, Pablo disputou apenas 28 minutos com a camisa do Botafogo por conta de uma série de contusões. Ele entrou em campo no jogo contra o Juventude, no Estádio Nilton Santos, pelo primeiro turno do Nacional. O zagueiro, que pertence ao Flamengo, chegou, no primeiro semestre de 2024, por empréstimo. Ao fim da temporada, o Glorioso o devolveu ao Rubro-Negro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.