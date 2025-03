De herói a reposição de cortes. Endrick vira última opção com Dorival Júnior

Após sucesso meteórico nas suas primeiras partidas com a Seleção, atacante perde espaço na Seleção Brasileira / Crédito: Jogada 10

A posição de centroavante vem sendo uma grande dor de cabeça na Seleção Brasileira. Entre tantos nomes testados para ser o grande 9 da Canarinho, um aparenta não cair nas graças de Dorival Júnior: Endrick. O garoto apareceu no início de trabalho do treinador no Brasil, sendo um salvador da pátria, mas agora se tornou uma ”reposição de cortes”.

Apesar de já ter sido convocado por Fernando Diniz em 2023, foi apenas com Dorival Júnior que o atacante começou a brilhar com a Amarelinha. Ele ganhou destaque mundial ao marcar no amistoso contra a Inglaterra, em Wembley, quando o Brasil venceu por 1 a 0. Não satisfeito, o jogador foi novamente as redes no embate contra a Espanha, no Santiago Bernabéu, no empate em 3 a 3.

O bom momento fez com que as esperanças de um novo artilheiro caísse nas costas do jovem atacante. Endrick seguiu brilhando no Palmeiras e, após grande desempenho foi chamado por Dorival Júnior para a Copa América. Em um amistoso de preparação para a competição, contra o México, ele marcou o gol da vitória brasileira por 3 a 2. Tudo indicava que ele assumia um protagonismo com a Canarinho. Endrick sai de salvador para repositor de cortes Contudo, na Copa América, tudo mudou. Ele foi titular apenas uma vez na competição e não conseguiu entregar um bom desempenho assim como toda a equipe. Depois do torneio, Endrick se transferiu para o Real Madrid, viu sua minutagem de jogo cair, assim como sua moral com Dorival Júnior. Nas Datas-Fifa de setembro e outubro de 2024, somou apenas 71 minutos em quatro partidas. Já na de novembro do mesmo ano, sequer esteve na lista de Dorival. Agora, na chamada para os duelos contra a Colômbia e Argentina, ele só foi lembrado pelo treinador por conta do corte inesperado de Neymar.