Danilo busca acelerar recuperação e treina em folga no Flamengo

Zagueiro foca em preparação para a estreia do Rubro-Negro no Campeonato Brasileiro contra o Internacional, no Maracanã / Crédito: Jogada 10

Danilo quer voltar o quanto antes aos gramados pelo Flamengo. Em dia de folga do elenco, o zagueiro foi ao Ninho do Urubu e deu continuidade ao tratamento. Ele deve voltar à ficar disposição do técnico Filipe Luís na estreia pelo Brasileirão, contra o Internacional, no dia 29 de março. O zagueiro sofreu uma lesão grau 1 na posterior da coxa direita. O problema o tirou das semifinais contra o Vasco, das finais contra o Fluminense. Além disso, ele foi cortado dos jogos da Seleção contra Colômbia e Argentina pelas Eliminatórias.

