Corinthians traça plano para contar com Depay na final diante do Palmeiras

O Corinthians já se prepara para a final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, no dia 27 deste mês, na Arena Itaquera. No entanto, alguns jogadores estão com suas seleções na Data Fifa, incluindo Memphis Depay, que novamente defenderá a Holanda sob o comando de Ronald Koeman. A equipe disputa as quartas de final da Liga das Nações em dois jogos contra a Espanha.

Depay, aliás, viajou em um avião pago pelo clube e retornará ao Brasil da mesma forma. No primeiro jogo, com atuação discreta, a Holanda empatou por 2 a 2 com a Espanha. Agora, a partida de volta será no domingo (23), no estádio Mestalla, em Valência. O camisa 10 do Timão jogou por 84 minutos e deve ser titular novamente no segundo confronto.