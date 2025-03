Botafogo x Novorizontino: onde assistir e escalações

Novo técnico do Glorioso, Renato Paiva tem seu primeiro contato com a torcida alvinegra neste sábado, no Nilton Santos / Crédito: Jogada 10

Em plena “pré-temporada” durante o ano corrente, o Botafogo tem pela frente um compromisso para aprimorar as partes físicas, táticas e técnicas neste fim de semana. No sábado (22), às 16h15 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, o Glorioso recebe o Novorizontino em amistoso preparatório para o Brasileirão. Afinal, no dia 30, o atual campeão visita o vice Palmeiras, no Allianz Parque, na rodada inaugural da competição nacional. A torcida terá acesso aos setores Leste e Oeste Inferior do Colosso do Subúrbio durante o embate. É o primeiro encontro do técnico Renato Paiva com a massa alvinegra.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Como chega o Botafogo? Dono do evento, o Botafogo pode contar com dois reforços para o amistoso contra os paulistas. O zagueiro Bastos, poupado da seleção angolana, já está no fim do processo de recuperação. Pode, então, formar dupla com Barboza no time alvinegro. Outra novidade é o atacante Nathan Fernandes. Ex-Grêmio, ele voltou da Seleção sub-20 com problemas musculares no momento em que se apresentou ao Mais Tradicional. Ambos treinaram sem restrições durante a semana, no Espaço Lonier.

Em contrapartida, o volante Barbosa segue no departamento médico, aguardando a transição para o gramado. O lateral-esquerdo Marçal, por sua vez, finaliza as últimas questões burocráticas para ficar à disposição. Porém, não terá tempo de resolver sua papelada até sábado e, assim, desfalca o Fogão. Recém-contratado para o lugar de Artur Jorge, o técnico Renato Paiva valoriza o encontro com o Novorizontino. “Será um rival diferente, vamos ver como é que o adversário também encara o jogo, mas a nossa expectativa é sempre ir ao encontro primeiro de ganhar. A primeira informação que eu passei aos jogadores é que para mim não há amistosos. Não é para andarmos todos dando pancada, mas obviamente é para ganharmos. A cultura vencedora alimenta-se quando não há e mantém-se quando há, que é o caso, ganhando tudo o que seja possível, desde os exercícios no treino aos jogos deste gênero”, avaliou o técnico português.

O Botafogo deve formar com: John, Vitinho, Bastos (Jair), Barboza e Telles; Gregore, Freitas e Santi; Savarino, Artur e Jesus. Como chega o Novorizontino? O Novorizontino bateu na trave e não subiu para a Série A por muito pouco em 2024. A equipe paulista substitui o Coritiba, que desistiu de viajar ao Rio de Janeiro e enfrentar o Botafogo. O adversário, portanto, vai exigir bastante do Mais Tradicional e terá o seu teste de fogo para o 4 de abril, quando, contra o Avaí, estreia nesta edição da Segunda Divisão do Brasileiro. A equipe do técnico Eduardo Baptista deve formar com: Airton; Formiga, César, Donato, Patrick e Brey; Irmer, Marlon e Waguininho; Robson e Natel.