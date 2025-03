Botafogo e Gregore acertam cláusula de venda em renovação; entenda

Alvinegro será obrigado a vender o volante caso chegue uma proposta do exterior acima de 8 milhões de dólares no meio da temporada

O Botafogo chegou a um acordo final pela renovação de Gregore até dezembro de 2028. No novo contrato entre as partes existe uma cláusula de venda obrigatória para o exterior por valores dependendo do período. A informação inicial é do “ge” nesta sexta-feira (21/3).

No acordo, o Glorioso, assim, terá de vender Gregore caso receba proposta de fora de US$ 8 milhões (R$ 45,7 milhões na cotação atual) no meio de 2025. Depois disso, esse valor cai para US$ 6 milhões (R$ 34,3 milhões) ao fim do ano.