Beraldo celebra nova convocação para Seleção: ‘Grato pela confiança’

Zagueiro do PSG entra no lugar de Gabriel Magalhães e fica disponível para o duelo contra a Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo / Crédito: Jogada 10

O zagueiro Lucas Beraldo foi recompensado pela grande fase nesta sexta-feira (21) ao ser novamente convocado pelo técnico Dorival Júnior para a Seleção Brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O defensor entrou na vaga de Gabriel Magalhães, que ficou suspenso após levar amarelo na partida contra a Colômbia. “É uma enorme alegria sempre que tenho a oportunidade de defender a Seleção. Sou muito grato pela confiança do Dorival. Mas também a todos os meus companheiros e comissão técnica do PSG, que estão me dando a oportunidade de fazer junto com eles uma temporada extraordinária”, diz Beraldo, de 21 anos.

