Atlético segue treinando sem Hulk e marca jogo-treino antes da estreia no Brasileirão

O Atlético dá continuidade a sua rotina de treinamentos na Cidade do Galo após conquistar o título do Campeonato Mineiro, encerrando com sucesso a primeira parte do ano.

O técnico Cuca, no entanto, ainda não pode contar com o atacante Hulk. Nesta sexta-feira, o jogador trabalhou separadamente em um dos campos da Cidade do Galo. Atualmente, o camisa 7 realiza sessões de fisioterapia para concluir o tratamento de uma lesão na coxa direita.