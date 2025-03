Arias está perto de entrar no top 3 de estrangeiros com mais jogos pelo Fluminense

Renovado até 2028, Jhon Arias se tornou ídolo do Fluminense e encanta o torcedor com boas atuações, sobretudo em momentos decisivos. Assim, o colombiano tem tudo para alcançar mais um recorde com a camisa tricolor. Afinal, soma 207 partidas, sete a menos que Romerito, que é um dos três maiores estrangeiros em número de jogos pelo clube.

Vale destacar que a atual diferença para Dario Conca, líder neste quesito, é de 70 partidas. O meio-campista argentino foi protagonista do título brasileiro de 2010 e disputou 272 partidas pelo clube.