Uruguai x Argentina: onde assistirm, escalações e arbitragem

Duelo pela 13ª rodada das Eliminatórias. Líderes argentinos têm jogo duro diante da tradicional Celeste uruguaia / Crédito: Jogada 10

Noite de grande clássico sul-americano, Uruguai x Argentina, nesta sexta-feira, 21/3. Este jogo vale pela 13ª rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026, que será nos EUA, Canadá e México. Líder com 25 pontos, a Argentina, atual campeã do mundo, terá um osso duro. Afinal, o selecionado uruguaio entrou nesta rodada em segundo lugar, com 23 pontos, e busca vencer para se aproximar dos hermanos na ponta. Além disso, é bom não esquecer: no turno, em plena Bombonera, em Buenos Aires, os uruguaios venceram por 2 a 0. Onde assistir O canal SporTV transmite a partir das 20h30 (de Brasília).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Como está o Uruguai Marcelo Bielsa fez muitos mistérios quanto ao time que entrará diante da Argentina. Chegou até a fazer treinos sem goleiros. Mas a verdade é que há duas dúvidas. Uma no gol. Rochet não vem jogando no Internacional e como está com pouco ritmo, pode perder o lugar para Mele. A outra: Brian Rodríguez e Arrascaeta brigam por um lugar no meio de campo. Porém, o mais provável é que o flamenguista comece no banco, já que Brian está fisicamente em um melhor nível.

Como está a Argentina A Argentina vem com muitos desfalques: Messi, Lisandro Martínez, Dybala, Lo Celso, Castellanos, Montiel. Ainda assim, o treinador Lionel Scaloni sabe que tem um time de alto nível para esta duríssima partida em Montevidéu. Mas ele, após a coletiva desta quinta-feira, antes do último coletivo antes da partida, disse que ainda não tem um time formado. “Tenho 90% do time para o jogo com o Uruguai. Minhas dúvidas tirarei no último treino”, disse Scaloni durante coletiva. As dúvidas são duas: Paredes e De Paul brigam por uma vaga no meio de campo. No ataque, Simeone vem bem nos treinos, mas Almada corre por fora.