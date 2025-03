TJD anuncia punições a rivais após Gre-Nal do primeiro jogo da final do Gauchão

A instituição jurídica optou por aplicar tal punição por comportamento inadequado da torcida do Tricolor gaúcho. De acordo com relato do árbitro Ramon Abatti Abel em súmula, houve o lançamento de objetos vindos da arquibancada para o campo. No caso, bombas, garrafa e até bobinas de papel, com o atacante Borré sendo vítima de uma delas .

O Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul (TJD/RS) comunicou punições à dupla Gre-Nal por atos irregulares no jogo de ida da decisão do Campeonato Gaúcho, que ocorreu na Arena. O Grêmio sofreu sanções piores, pois perdeu dois jogos de mando de campo, além de uma multa de até R$ 4 mil. O Imortal ainda pode recorrer da decisão judicial.

Na ocasião, aliás, alguns torcedores do Grêmio tiveram tal conduza com a derrota por 2 a 0 para o Internacional. As irregularidades ocorreram em uma partida no Estadual. Ou seja, a concretização das punições será possível apenas em campeonatos em que a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) organizar. Portanto, o mais provável é que o Imortal cumpra os dois jogos de perda de mando de campo na edição de 2026 do Campeonato Gaúcho.

“”Quando a desordem, invasão ou lançamento de objeto for de elevada gravidade ou causar prejuízo ao andamento do evento desportivo, a entidade de prática poderá ser punida com a perda do mando de campo de uma a dez partidas, provas ou equivalentes, quando participante da competição oficial”, detalha o item.

O TJD estipulou as sanções ao Tricolor Gaúcho com base no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que destaca

Colorado tem punição mais branda após o primeiro Gre-Nal da decisão

O Inter sofreu uma sanção simples, com uma multa de R$ 300 por causar o atraso o começo do embate. Com isso, o Tribunal de Justiça Desportiva inspirou-se no artigo 206 do CBJD. O trecho especifica “Dar causa ao atraso do início da realização de partida, prova ou equivalente, ou deixar de apresentar a sua equipe em campo até a hora marcada para o início ou reinício da partida, prova ou equivalente”.

O TJD/RS ainda julgará denúncias contra o técnico do Grêmio, Gustavo Quinteros, e o zagueiro Jemerson, além de dirigentes da dupla Gre-Nal. Inicialmente, a audiência deveria ocorrer na semana passada, mas a instituição jurídica aceitou pedido do Imortal pelo adiamento. Com a decisão, o Internacional emitiu um comunicado como protesto e alegou favorecimento ao rival. Mesmo com as reclamações, no jogo de volta da decisão do Estadual, o Colorado teve êxito em manter a vantagem que construiu na primeira partida e se sagrou campeão do torneio.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.