Tadeu volta a brilhar, Goiás elimina Brasiliense e vai à final da Copa Verde contra o Paysandu

O Goiás será o adversário do Paysandu na final da Copa Verde. Na noite desta quarta-feira (19), em Goiânia, o Esmeraldino eliminou o Brasiliense por 5 a 4 nos pênaltis após empate sem gols no tempo normal no Estádio Hailé Pinheiro. Na ida, os times ficaram no 3 a 3 no Distrito Federal.

Na série decisiva, o goleiro Tadeu brilhou ao converter sua cobrança e defender as de João Santos e Marcos Júnior. Pelo lado goiano, somente Lucas Lovat desperdiçou.