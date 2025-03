Sem clube, Pogba treina com camisa do Flamengo

Meia francês, que ficou fora dos gramados por doping, posta vídeo nas redes sociais com a camisa do Rubro-Negro

“Tô aqui treinando, curtindo, com a camisa do Zico. Obrigado de novo, Zico! Estamos em Miami treinando, tentando ficar em forma o mais rápido possível. Mas vocês já conhecem a história”, afirmou Pogba.

Sem clube, o volante Paul Pogba apareceu nesta quinta-feira (20) treinando com a camisa do Flamengo . O modelo da camisa utilizado pelo meia francês é de 2020 e tem um autógrafo de Zico. O jogador, aliás, já cumpriu suspensão de 18 meses por doping, mas ainda não encontrou um time.

É a segunda vez que Pogba aparece com uma camisa do Flamengo. Em 2023, quando ainda jogava pela Juventus, o atleta postou uma foto treinando com a mesma peça e uma bermuda da seleção francesa.