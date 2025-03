Seleção defende excelente retrospecto em Brasília, em duelo contra a Colômbia

O local do duelo entre Brasil e Colômbia desta quinta-feira (20/3), pelas Eliminatórias da Copa, empolgam o torcedor. Afinal, a Seleção Brasileira defende um grande retrospecto atuando em Brasília. O embate contra os ”Cafeteiros” será no Mané Garrincha, mas a cidade ao todo ostenta um bom aproveitamento com a Canarinho.

Afinal, o Brasil já disputou 17 partidas em Brasília, com 14 vitórias, um empate e apenas duas derrotas. Além disso, são 53 gols marcados e apenas oito sofridos. O número empolga para a Seleção buscar três pontos importantes em busca de uma vaga na Copa do Mundo.

A cidade, aliás, já mostrou sua força e seu apoio para a Seleção Brasileira nas Eliminatórias. Afinal, no dia 15 de outubro de 2024, o Brasil goleou o Peru por 4 a 0. Raphinha (duas vezes), Andreas Pereira e Luiz Henrique balançaram as redes. Na ocasião, o estádio recebeu mais de 60 mil pessoas, público que pode ser superado no duelo com a Colômbia, cujos ingressos estão esgotados.

“O estádio lotado significa muito, porque a gente sabe que lá dentro de campo não está sozinho e que vai contar com o apoio da torcida. Precisamos muito disso na reta final das Eliminatórias para conseguir o nosso objetivo, que é a classificação para o Mundial”, disse Alisson, na véspera da partida.

Ao todo, o Brasil já encarou em Brasília: Peru (duas vezes), Chile (duas vezes), Finlândia, Alemanha, País de Gales, Portugal, Japão, Austrália, Camarões, Holanda, Catar, Venezuela e Haiti. Assim, a Colômbia pode ser uma nova vítima brasileira na cidade.