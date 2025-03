Riquelme tem lesão semelhante às de Alexsander e André na época de Fluminense

O Fluminense tem um problema para as estreias no Campeonato Brasileiro e na Sul-Americana. Trata-se de Riquelme, que sofreu uma entorse no joelho esquerdo na última terça-feira (18) e ficará pelo menos dois meses sem poder atuar pelo clube. Assim, os exames apontaram uma lesão de grau 2 no ligamento colateral medial no jovem atleta, que não passará por cirurgia.

Dessa forma, o problema é o mesmo que Alexsander, que está no Al-Ahli, e André, atualmente no Wolverhampton, sofreram quando ainda atuavam pelo Tricolor. O caso do jovem, de 18 anos, deve variar entre dois a três meses de recuperação.