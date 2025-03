Renato Paiva destaca dificuldade do grupo do Botafogo na Libertadores: ‘Muito respeito’

Técnico alvinegro falou ainda sobre o posicionamento do atacante Igor Jesus e elogiou Santiago Rodríguez, novo reforço do Alvinegro

O técnico Renato Paiva concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira (20), em dia de treino aberto no Espaço Lonier. O comandante afirmou que a chave do Botafogo na Libertadores é complicada. Atual campeão, o Alvinegro está no Grupo A com Estudiantes (Argentina), Universidad de Chile e Carabobo (Venezuela).

“Portanto, temos de ter muito cuidado, muito respeito e estar preparados para jogar contra todos da mesma forma. Não olhar as classificações, não olhar as nacionalidades, não olhar os escudos com quem vamos jogar. Se as pessoas pensam nisso do Botafogo, é só um desafio para o Botafogo chegar lá e provar exatamente o contrário. Mas é um grupo difícil, obviamente poderia ser mais difícil, mas quando tu olhas para uma competição como a Libertadores, vais encontrar facilidades onde? Não há”.

Renato Paiva foi anunciado pelo Botafogo no fim de fevereiro. Portanto, está há menos de um mês no clube. Dessa maneira, ele revelou que a equipe não terá mudanças radicais e, neste momento, o foco é “acrescentar coisas pontuais” ao time, campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2024.

Elenco do Botafogo vive período grande de treinos com novo treinador

Eliminado do Campeonato Carioca ainda na fase de grupos e com derrotas nas decisões da Recopa Sul-Americana e Supercopa do Brasil, o Botafogo vive período de treinos com o técnico, visando à estreia no Brasileirão diante do Palmeiras, no dia 30 de março.

“Eu sei o que trabalhamos, mas trabalhar em treino obviamente é diferente, nós queremos que o ‘transfer’ do treino seja direto para o jogo, e já no jogo com o Cruzeiro nós tivemos coisas muito interessantes daquilo que nós trazemos. Agora também é importante perceber que nós não trazemos aqui uma mudança radical, nenhum corte radical com o passado nem com o que estava feito”, afirmou o português, antes de completar: