Presidente do Palmeiras é acusada por complô contra Alejandro Domínguez

Ex-dirigente de clube uruguaio cita uso do racismo para se vitimizar e ironiza sugestão da presidente do Alviverde

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, também foi alvo de críticas de personagens do futebol uruguaio. Eduardo Ache, ex-vice-presidente do Nacional, do Uruguai, condenou as atitudes da mandatária. Em entrevista ao programa “Minuto 1”, na rádio “Carve Deportiva”, o cartola citou que Leila utiliza do preconceito racial para se vitimizar. Inclusive, acusa que há um complô contra o presidente da Conmebol, Alejandro Dominguez.

“Que Leila Pereira não venha agir de forma santa e pura com a questão do racismo. Eles estão usando isso para atingir Domínguez. A única que não pode falar em racismo é a presidente do Palmeiras, Leila Pereira. Num ato de total cinismo, disseram que Endrick gostava de King Kong quando criança e escapou impune”, desaprovou Eduardo Ache.