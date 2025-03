PM do Rio dá aval para realização de jogos de Vasco e Flamengo no mesmo dia

A Conmebol divulgou a tabela da fase de grupos da Libertadores e da Sul-Americana. No entanto, as partidas do Flamengo e Vasco contra Central Córdoba (ARG) e Puerto Cabello (VEN), respectivamente, serão no mesmo dia, 9 de abril, às 21h30 (de Brasília), algo que chamou a atenção do público.

Afinal, a distância entre o Maracanã e São Januário é de apenas 4 km, o que poderia acarretar em encontro e brigas de torcidas. Entretanto, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) afirmou que garantirá a segurança no dia dos eventos, segundo informação do portal “Lance!”