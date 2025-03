Peru x Bolívia: onde assistir, escalações e arbitragem

Peruanos, com técnico novo, jogam a cartada final no sonho pelo Mundial, Bolívia tenta se manter no G7 / Crédito: Jogada 10

Noite de tudo ou nada para o Peru nas Eliminatórias para a Copa de 2026. Afinal, na noite desta quinta-feira, 20/3, receberá a Bolívia no Estádio Nacional de Lima, pela 13ª rodada da competição. Na lanterna, com 7 pontos, os peruanos precisam vencer se ainda quiserem sonhar com uma vaga para o Mundial, ao menos para a repescagem (7º lugar), já que uma das seis primeiras posições, que valem vaga direta, parece quase improvável. E o jogo desta noite é de vida ou morte. Afinal, é exatamente contra uma Bolívia que ocupa essa sétima posição, com 13 pontos. Ou seja: vencendo, o Peru fica a três pontos da La Tri. Caso perca, a diferença para o G7 será de 9 pontos, restando apenas mais cinco rodadas até o fim da competição.

Onde assistir O canal SporTV3 transmite a partir das 22h30 (de Brasília).

Como está o Peru O jogo marcará a estreia do treinador Oscar Ibáñez, que assumiu o lugar de Jorge Fossatti. Nesta primeira convocação, o treinador apostou em muitos jovens. Mas, pelos treinos, os titulares são veteranos e velhos conhecidos, como Advíncula, Trauco, Carrillo, Polo e Paolo Guerrero. Na coletiva de imprensa, além de elogiar o goleiro Viscarra (“Vem fechando o gol no Alianza e espero o mesmo dele na seleção”), Ibáñez exaltou o polivalente André Carrillo, que é capaz de jogar bem em várias posições. “Carrillo é polifuncional. Estamos vendo ele em uma função inédita no Corinthians. E Carrillo está fazendo seu trabalho muito bem”, disse Ibáñez, que não confirmou seo seu curinga será volante, apoiador ou atacante no duelo desta quarta-feira. Mas o certo é que Carrillo é titularíssimo no seu esquema.