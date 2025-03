Para evitar lesão, Cruzeiro tem desfalque de atacante no elenco

O técnico Leonardo Jardim continua sua rotina de treinamentos para preparar o Cruzeiro para os desafios do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. No entanto, nos últimos treinos, ele não pôde contar com o atacante Yannick Bolasie, que está sendo poupado para evitar o risco de lesão.

O treinador cruzeirense revelou o motivo da ausência de Bolasie. De acordo com ele, o jogador está sentindo incômodos no local onde passou por uma cirurgia há alguns anos.