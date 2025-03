Palmeiras fará longas viagens e terá clássico na maratona de abril; Confira calendário

O Palmeiras enfrentará uma maratona de jogos a partir de abril, com o início do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. Assim, a equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira deve realizar até cinco viagens no próximo mês. Os destinos serão: Peru, Recife (PE), Porto Alegre (RS), Fortaleza (CE) e Bolívia.

Contudo, entre as viagens, o time disputará seu primeiro clássico no Campeonato Brasileiro, contra o Corinthians, na terceira rodada da competição. A partida está inicialmente marcada para o dia 12 de abril, no Allianz Parque. No período, serão oito confrontos em 30 dias. Até então, fevereiro foi o mês com mais jogos para o Palmeiras, com sete partidas disputadas, mas somente uma viagem, quando a equipe foi a Brasília.