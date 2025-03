Maxi Dominguez recebe sondagens da MLS e pode deixar o Vasco

Meia suíço encontra dificuldades de adaptação por conta do forte calor do Rio de Janeiro; Carille quer contar com o jogador

O meia Maxi Dominguez pode deixar o Vasco. Através de seus agentes, o suíço recebeu sondagens do futebol dos Estados Unidos e a permanência do jogador está em cheque no Cruz-Maltino.

O técnico Fábio Carille, segundo informações do canal “Atenção, Vascaínos” da última quarta-feira (19), deseja seguir com Maxi. Com pouco espaço no elenco, porém, existe a possibilidade do suíço fazer as malas para deixar o Rio de Janeiro.