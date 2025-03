Mauricio treina no Palmeiras e pode ser reforço contra o Corinthians

Meia está recuperado de cirurgia no ombro direito e pode ser relacionado por Abel Ferreira para a final do Campeonato Paulista

O Palmeiras pode ter a volta de Maurício para a grande final do Campeonato Paulista diante do Corinthians, na Neo Química Arena. Afinal, o jogador participou da primeira parte do treino desta quinta-feira (20) integrado ao elenco alviverde. Em seguida, o meia trabalhou separado sob supervisão do Núcleo de Saúde e Performance.

Dessa maneira, ele dá um passo importante para estar na decisão. O jogador vem desfalcando o Verdão por conta de uma cirurgia no ombro direito realizada em fevereiro. Até então, era o artilheiro da equipe ao lado de Estevão, com cinco gols. Agora, a expectativa no clube é que ele tenha condições de estar em campo na próxima quinta-feira (27).