Grêmio se aproxima fechar com goleiro que disputou o Gauchão

Jorge chegaria ao Imortal em definitivo e com contrato por duas temporadas, como peça de reposição à saída de Adriel para o Athletic / Crédito: Jogada 10

O goleiro Jorge, que defendeu o Pelotas durante a disputa do Campeonato Gaúcho de 2025, tem negociações avançadas para defender o Grêmio. Assim, há um acerto encaminhado para o atleta se transferir em definitivo para o Imortal. Deste modo, a expectativa é que o arqueiro assine contrato por duas temporadas e o clube oficialize a contratação nos próximos dias. O Gaúcho, clube da cidade de Passo Fundo, e que disputa a Segunda Divisão do Estadual, é o dono dos direitos econômicos de Jorge. Incialmente, o acerto é que haja uma divisão do passe do goleiro em 50% entre os clubes. Posteriormente, no vínculo haverá a possibilidade do Tricolor Gaúcho ainda adquirir mais 30% dos direitos econômicos, caso concorde em pagar um valor previamente estabelecido.

A rescisão de seu contrato com o Pelotas já consta no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Portanto, a tendência é que já ocorra a integração de Jorge ao elenco do Grêmio na reapresentação do grupo, nesta quinta-feira (20).

O goleiro esteve em campo em todos os 14 compromissos do Lobão no Campeonato Gaúcho. Contudo, o Pelotas encerrou a sua participação na primeira fase do torneio na quarta e última posição do Grupo B. Na sequência, foi rebaixado. Jorge chega ao Imortal como uma peça de reposição de Adriel, que defenderá o Athletic, de Minas Gerais,m por empréstimo de uma temporada. Houve uma extensão do vínculo por mais dois anos antes de ser cedido para a equipe mineira.