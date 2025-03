Freitas: ‘Família continua forte e com ambição de fazer história de novo’

Volante do Botafogo comenta perdas da Supercopa do Brasil e da Recopa. Momento, no Mais Tradicional, é de volta por cima

O Botafogo-2025 manteve o mesmo líder do ano passado. Marlon Freitas. É o capitão que dita os discursos do vestiário e aponta o norte em uma temporada na qual o clube mais tradicional do país figura como atual campeão da América e do Brasil. Por isso, o camisa 17 se baseia em uma faixa da torcida e do Movimento “Ninguém Ama Como A Gente”. Nela diz: “O topo é o nosso lugar”. Agora resta ao Glorioso colocar na prática a teoria e os anseios das tribunas do Estádio Nilton Santos.

“Infelizmente, a gente não conseguiu a classificação no Carioca, mas tem coisas que acontecem para o bem. Tenho certeza que a gente vem plantando muitas coisas boas durante os treinamentos. No final, vamos colher coisas boas. Temos que buscar sempre o topo. O próprio Mister (Renato Paiva) vem com uma filosofia de trabalho muito boa. Ele chegou na família Botafogo, foi muito bem recebido e já está em casa. A família continua forte e com essa ambição de vencer, de fazer história de novo. Sabemos que é um ano muito longo. Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil e Mundial em um formato diferente”, enumerou, nesta quinta-feira (20), no Espaço Lonier.