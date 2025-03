Flamengo relaciona Lorran e Wallace Yan para estreia do Brasileirão Sub-20

Campeão da Libertadores Sub-20, o Flamengo vai estrear nesta sexta-feira (21) no Brasileirão da categoria com reforços. Os Garotos do Ninho terão novidades no elenco para o jogo contra o Athletico, às 15h, em Curitiba. Lorran, que não foi inscrito na campanha do bicampeonato, e Wallace Yan, artilheiro do time no Carioca, foram relacionados pelo técnico Cléber dos Santos.

Fora dos planos do técnico Filipe Luís, Lorran esteve em campo na estreia do time na Copa Rio Sub-20. Ele marcou e deu assistência contra o Sampaio Corrêa. Recentemente, o diretor de futebol José Boto informou que não vai mais emprestar o meia nesta janela.