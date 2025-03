Ex-Flamengo, Léo Medeiros retoma as atividades como prefeito e tranquiliza a população

Léo Medeiros sofreu tentativa de atropelamento no fim de semana após discussão com um servidor público

O prefeito de Recreio, Léo Medeiros, ex-atleta do Cruzeiro e Flamengo, retornou as suas funções como chefe do Executivo da cidade do interior de Minas Gerais. Ele ficou afastado por alguns dias devido a uma tentativa de atropelamento no último sábado.

De acordo com a Polícia Militar, o incidente ocorreu após uma discussão em um estabelecimento, quando um servidor público ameaçou o político e, em seguida, tentou atropelá-lo com o carro enquanto ele conversava com três amigos.