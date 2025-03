Diretor do Atlético elogia Hulk: ‘É barato pelo que entrega’

Diretor de futebol do Atlético, Victor Bagy alertou ainda que Hulk tem vaga na Seleção Brasileira de Dorival Júnior / Crédito: Jogada 10

O diretor de futebol do Atlético, Victor Bagy, elogiou o atacante Hulk nesta quinta-feira (20), durante entrevista ao “Charla Podcast”. Afinal, aos 38 anos, o jogador segue em excelente forma, e o dirigente destacou a dedicação e a capacidade do atleta. “O Hulk é impressionante. Ele se prepara muito bem. O sucesso não é por acaso. Ele treina intensamente, tem uma alimentação controlada e toda uma estrutura em casa. Não é surpresa que ele continue a render nesse nível aos 38 anos”, afirmou.

Com 237 partidas e 122 gols marcados, Hulk é considerado por muitos torcedores do Galo como um dos maiores jogadores da história do clube, que completou 117 anos. Assim, as comparações com Ronaldinho Gaúcho são frequentes.

“Cada jogador tem sua importância e sua história, dependendo da sua época. Hulk, desde 2021, por tudo o que fez e ainda faz, está definitivamente no top 3 ou 5 da história do Atlético. Os números dele são impressionantes. Recentemente, vi que a cada três gols que o Atlético marca desde que ele chegou, dois têm a participação direta dele. Para mim, é o jogador mais decisivo do futebol brasileiro”, destacou. Custo-benefício Victor Bagy, aliás, também ressaltou que, considerando a entrega de Hulk, o salário milionário é baixo. “A regularidade do Hulk é algo digno de elogios. Ele está sempre disponível e raramente se machuca, o que é notável para um jogador de 38 anos. Alguns dizem que ele ganha muito, mas para mim ele é barato pelo que entrega. Está sempre à disposição, não se machuca, tem uma identificação profunda com o clube e é um atleta excepcional”, comentou.