Dinamarca vence Portugal e abre vantagem nas quartas da Liga das Nações

Höjlund sai do banco e garante a vitória em Copenhague; Cristiano Ronaldo passa em branco, e decisão fica para o jogo da volta / Crédito: Jogada 10

A Dinamarca está mais perto da semifinal da Liga das Nações. Nesta quinta-feira (20), os dinamarqueses aproveitaram o fator cara e venceram Portugal por 1 a 0, no jogo de ida das quartas de final do torneio europeu. Höjlund saiu do banco de reservas no segundo tempo para confirmar a vitória no estádio Parken, em Copenhague. Os donos da casa dominaram a partida e mereceram sair de campo com a vitória. Além disso, Eriksen desperdiçou uma cobrança de pênalti ainda no primeiro tempo, defendida pelo goleiro Diogo Costa, que teve uma boa atuação e evitou um placar mais elástico.

Nem mesmo a presença de Cristiano Ronaldo foi suficiente para Portugal evitar a derrota, que encerrou uma sequência de oito jogos de invencibilidade. O astro português teve uma atuação apagada e não teve uma grande chance de balançar a rede. Até o momento, CR7 tem cinco gols em seis jogos nesta Liga das Nações.

As equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo (23), às 16h45 (de Brasília), em Lisboa. Cerca de 50 mil portugueses já garantiram o ingresso para acompanhar a decisão no Estádio Alvalade, casa do Sporting. Em caso de uma vitória portuguesa por um gol de diferença, o confronto vai para a prorrogação e, se necessário, a vaga será definida nos pênaltis. Quem avançar encara o vencedor do duelo entre Itália e Alemanha. No primeiro jogo, também nesta quinta-feira, os alemães venceram por 2 a 1, de virada, no San Siro, em Milão. Ou seja, o time comandado pelo técnico Julian Nagelsmann conta com a vantagem do empate para o jogo da volta, diante de seus torcedores.

Dinamarca x Portugal A Dinamarca foi superior no primeiro tempo, mas as equipes foram para o vestiário com o placar zerado. Ambas as equipes criaram chances para marcar, mas as melhores foram da Dinamarca. Os donos da casa tiveram um pênalti a favor, cobrado por Eriksen, mas Diogo Costa fez a defesa. O goleiro ainda brilhou em pelo menos outras duas grandes intervenções, enquanto Dalot evitou um gol em cima da linha. Na volta do intervalo, a Dinamarca manteve o domínio do jogo, enquanto Portugal se fechava na defesa. O goleiro Diogo Costa seguiu fazendo defesas importantes para evitar o gol dos donos da casa. Após a pressão dinamarquesa, foi a vez dos portugueses levarem perigo, principalmente nos contra-ataques. Contudo, após algumas alterações em ambas as equipes, o atacante Höjlund entrou e fez a diferença. Primeiro, o camisa 9 tirou tinta da trave, na segunda ele finalizou no contrapé do goleiro português e abriu o placar para os donos da casa merecidamente.